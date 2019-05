Seltene Klänge in St. Georg

In der Stadtpfarrkirche St. Georg Höchstadt gab es am Samstagabend seltene Klänge zu hören. Drei Alphörner ertönten allein oder zusammen mit der neu restaurierten Weise-Orgel.

Drei Profis aus der Blechbläserszene haben sich das im 16. Jahrhundert in der Schweiz erstmals erwähnte Instrument zu eigen gemacht. Der Dozent für Posaune, Klaus Dieter Griebsch, der Hornist Charly Hopp, Leiter der Musikakademie in Heilsbronn, und der bekannte Jazzposaunist Dietrich Kawohl ließen das im alpenländischen Raum beheimatete Instrument mit klassischen und geistlichen Weisen erklingen, heißt es in einem Pressebericht des Pfarramts. Der Ansbacher Kantor Stefan Uhbel stellte sein Können auf der Orgel unter Beweis.

Gereizt hat die drei Künstler das aus Holz gefertigte Instrument des Alphorns, weil es sich um ein Naturinstrument handelt, das ohne Klappen und Ventile auskommt. Deshalb stehen nur die Naturtöne zur Verfügung. Wegen der hohen Tonlagen mussten sich die drei professionellen Blechbläser eine eigene Atemtechnik antrainieren.

Nicht nur der weiche und beruhigende Klang der Instrumente im alpenländischen Stil wurde demonstriert. Das hohe Maß an Variabilität kam durch ein abwechslungsreiches Programm mit dem seltenen Instrument zum Ausdruck. Ein gesamtes Messordinarium erklang genauso wie bekannte Klassiker von Purcell, Charpentier und anderen. Ohrwürmer wie "Amazing Grace" fehlten nicht. Mit Rhythmusinstrumenten und den damit erzeugten Geräuschkulissen simulierten die Musiker ein noch älteres Instrument der australischen Aborigines, das Didgeridoo, in unglaublicher Harmonie und mit perfekter Intonation. Das "Gewitter in den Bergen" samt Dankchoral der Mönche, komponiert vom Einsiedler Benediktinermönch Pater Basil Breitenbach, war zuvor die perfekte stilistische Steilvorlage für die musikalische Reise nach Australien. Der gemeinsam gesungene Choral "Großer Gott, wir loben Dich" mit Alphörnern und Orgel rundete das Programm ab. Schlussendlich fiel die Reaktion des dankbaren Konzertpublikums mehr oder weniger gleich lautend aus: "Mal was ganz anderes." red