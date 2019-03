Seltene Fische für die Aisch

Die erste große Artenschutzaktion der Biotop- und Artenschutzgruppe des Fischereivereins Höchstadt in diesem Jahr wurde am vergangenen Samstag gestartet. Mitglieder der Gruppe sowie Vereinsangler setzten in den beiden Höchstadter Aischteilstücken 246 einjährige Barben ein. In einem zertifizierten Fischzuchtbetrieb wurden diese seltenen Tiere gekauft, finanziert wurde der Kauf durch Spenden. Weitere Kleinfische, die auf der roten Liste stehen, werden im Lauf des Jahres noch in die Aisch und Gräben eingesetzt. Alle diese Flossenträger haben ganzjährige Schonzeit. Paul Neudörfer