Selbstverteidigungskurs für Kinder

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet einen Schnupperkurs "Nicht mit mir! - Starke Kinder wehren sich!" für Kinder von sechs bis 14 Jahren an. Der Kurs beginnt am Samstag, 16. November, umfasst vier Nachmittage und findet von 13.30 bis 15 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS, 09261/60600 oder auch im Internet auf www.vhs-kronach.de. red