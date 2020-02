Selbstverteidigung für Teenies

Die Volkshochschule bietet in Kooperation mit Caerobics und mit Heike Bittner einen "Teenie-Selbstverteidigungs-Workshop" für Teenies von 12 bis 15 Jahren an. Der Kurs findet am Samstag, 15. Februar, von 15 bis 18 Uhr im Caerobics, Kulmbacher Straße 30 in Kronach, statt. Anmeldung über die VHS Kronach, 09261/6060-0 oder www.vhs-kronach.de. red