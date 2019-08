Die SPD-Bürgergemeinschaft bietet dieses Jahr einen Selbstverteidigungskurs an, der zeigen soll, dass in Kindern und Jugendlichen Stärke und Selbstvertrauen steckt. Termin ist am Samstag, 3. August, um 10.30 Uhr beim Freizeitgelände an der Wiesentmühle in Kirchehrenbach (Nähe Bahnhof). Für Essen und Getränke ist gesorgt. Anmeldungen sind erbeten bei Oliver Hieber unter Telefon 0170/4455794. red