Selbstverteidigung für Frauen

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten einen Selbstverteidigungskurs für Frauen am Sonntag, 17. März, von 9.30 bis 15 Uhr im Diözesanhaus an. Selbstsicher auftreten, gewalttätige Auseinandersetzungen vermeiden, sich im Notfall wehren können - das alles üben die Teilnehmerinnen. In diesem Kurs werden Frauen erfahren, wie sie sich selbst mit Alltagsgegenständen (Handy, Kugelschreiber, Deo) effektiv schützen können, wenn es keine Alternative zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehr gibt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bitte mitbringen: Anti-Rutsch-Socken oder Hallenschuhe, bequeme Sportkleidung, ein Getränk. Die Leitung hat Gertrud Pechmann, Theologin, langjährige Kampfkunsttrainerin. Anmeldung ist bis Dienstag, 5. März, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen, Telefon 09571/926-0, möglich. red