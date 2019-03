Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen

Ein kostenloses Selbstverteidigungs-Seminar für Frauen und Mädchen ab 14 Jahre findet am Samstag, 16. März, von 10 bis 15.30 Uhr in der Zweifachturnhalle am Schulzentrum Kronach statt. Anmeldungen kön...