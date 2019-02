Die Boxabteilung des Turn- und Sportvereins Bad Kissingen bietet am Freitag, 22. Februar, einen Kurs in Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen ab zwölf Jahren an, und zwar unter dem Motto: "Fasching feiern, ja... aber sicher!" Es gibt zwei Termine, nämlich von 17 bis 18.30 Uhr und von 18.30 bis 20 Uhr. Veranstaltungsort ist die Turnhalle der Anton-Kliegl-Schule (Zugang über den Parkplatz hinter der Schule, die Treppe hinauf). Außer Sportkleidung ist nur etwas Mut und gute Laune erforderlich, heißt es in der Mitteilung. Anmeldung bei Trainer Edgar Feuchter (Tel.: 0172/694 71 71), vorzugsweise per SMS. sek