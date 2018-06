Selbstuntersuchung der Brust wird geübt

red



Die Sozialstiftung Bamberg veranstaltet am Donnerstag, 5. Juli, um 16.30 Uhr im Gesundheitszentrum am Bruderwald, Buger Straße 82, einen Kurs zur Selbstuntersuchung der Brust. Die Untersuchungsmethode wird zunächst an einem Silikonmodell geübt, das dem weiblichen Brustgewebe nachempfunden ist. In die Modelle sind verschiedene Knoten und Gewebestrukturen eingearbeitet. Dann wird die erlernte Tasttechnik auf die eigene Brust übertragen. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Infos und Anmeldung unter Telefon 0951/50313500.