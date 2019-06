Selbstreguliertes Lesen und Schreiben

Zum Thema "Restless" spricht Anita Schilcher von der Uni Regensburg am Montag, 3. Juni, um 18 Uhr in der Uni Bamberg. Die Referentin stellt das Regensburger Selbstregulationstraining für Lese- und Schreibstrategien vor . Ziel von "Restless" ist die Vermittlung effektiver Lese- und Schreibstrategien vor allem in der 4. und 5. Jahrgangsstufe. Studenten und Lehrkräfte aller Schularten sowie die interessierte Öffentlichkeit sind zu dem Vortrag eingeladen. Er wird von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Zusammenarbeit mit der Professur für Päd. Psychologie und dem Projekt "Wegweisende Lehrerbildung" an der Universität Bamberg im neuen Marcushaus, Markusstr. 8a, Raum MG 2/01.10, veranstaltet. red