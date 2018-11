Selbstliebe ist das Gegenteil von Egoismus

Das BBV-Bildungswerk Kulmbach lädt gemeinsam mit dem Ring junger Landfrauen zu einem Vortrag von Referentin Corinna Sonja Stenzel ein. Sie spricht zum Thema "Warum ist Selbstliebe das Gegenteil von Egoismus?". Der Vortrag findet am Mittwoch, 28. November, um 20 Uhr in der "Frankenfarm" in Himmelkron statt. Das Gegenteil von Egoismus ist nicht Selbstlosigkeit, sondern Selbstliebe, meint die Referentin. Warum ist das so und wie kannst man lernen, sich selbst zu lieben? Auf all diese und noch weitere Fragen wird Corinna Sonja Stenzel an diesem Abend ausführlich eingehen. red