Das Mehrgenerationenhaus ist am Donnerstag, 20. Juni, und am Freitag, 21. Juni, geschlossen. Es finden keine Veranstaltungen statt. Es gibt aber eine Ausnahme: Trotz des Brückentags trifft sich die Selbsthilfegruppe Borreliose-Betroffener am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr zum Austausch im Mehrgenerationenhaus. Eine Anmeldung ist nicht nötig. sek