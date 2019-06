Selbsthilfegruppe trifft sich in der Lebenshilfe

Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe "Angehörige von Menschen mit manisch-depressiven Störungen" findet am Montag, 1. Juli, um 18.30 Uhr in den Beratungsräumen der Lebenshilfe Haß-berge, Marktplatz 12, in Haßfurt statt. Dies teilte die Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (kurz Kos), Monika Strätz-Stopfer, am Landratsamt Haßberge mit. Interessierte, die am Treffen der Gruppe teilnehmen oder sich unverbindlich informieren wollen, können bei der Kos unter der Nummer 09521/27313 oder per E-Mail unter kos@ hassberge.de weitere Auskünfte zum Angebot einholen. red