Selbsthilfegruppe trifft sich in der Lebenshilfe

red



Auf Initiative einer Betroffenen hat sich eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit einer bipolaren Störung im Landkreis Haßberge gegründet. Diese Personen leiden an einer manisch-depressiven Erkrankung. Das nächste Treffen findet am Montag, 2. Juli, um 18.30 Uhr in der Lebenshilfe Haßberge (Geschäftsstelle, Am Marktplatz 12) in Haßfurt statt. Alle Angehörigen und Interessierte, die am nächsten Treffen der Gruppe teilnehmen oder sich unverbindlich informieren wollen, können sich bei der Kontaktstelle für Selbsthilfe im Landkreis unter der Rufnummer 09521/27313 oder per Mail unter kos@hassberge.de melden. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt, versichern die Verantwortlichen.