Selbsthilfegruppe trifft sich in der Lebenshilfe

Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen trifft sich am Dienstag, 10. April, von 18.30 bis 20 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe "Offene Hilfen", Marktplatz 12 (neben Bibliotheks- und Informationszentrum). Neue Interessenten sind willkommen. Bei Fragen zur Gruppe gibt es Informationen per E-Mail an Sag-Ja-zum-Leben@web.de und ab 18 Uhr unter der Rufnummer 0151/46629065 oder bei der Kontakt- und Informationsstelle (KOS) des Landkreises Haßberge unter der Telefonnummer 09521/27313. Alle Anfragen würden vertraulich behandelt, versichern die Verantwortlichen. red