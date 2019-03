Selbsthilfegruppe sucht Mitwirkende

Im Landkreis Haßberge gibt es seit 2016 eine Selbsthilfegruppe unter dem Titel "Dicke Freunde" für Eltern übergewichtiger Kinder. Die Gruppe sucht weitere Interessenten. Initiatorin der Gruppe ist die Mutter eines früher übergewichtigen Kindes. Sie möchte ihr Wissen und ihre Erfahrungen an andere betroffene Eltern weitergeben und ihnen Mut machen. Die Selbsthilfegruppe will die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen, über eigene Erfahrungen zu sprechen und sich gegenseitig zu unterstützen. Auf Wunsch können Vorträge von Ärzten und Ernährungsberatern organisiert werden. Weitere Informationen gibt es bei Monika Strätz-Stopfer, der Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kos) am Landratsamt Haßberge unter der Telefonnummer 09521/27313. Die Gespräche werden selbstverständlich vertraulich behandelt, versichern die Verantwortlichen. Die Teilnahme an Gruppentreffen ist kostenfrei. red