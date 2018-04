Selbsthilfegruppe soll gegründet werden

Die Kontaktstelle Selbsthilfe sucht auf Anfrage weitere Typ-2-Diabetiker für einen Gesprächskreis. Diabetes ist eine Krankheit, die die Eigenverantwortung der Betroffenen erfordert. Dieses umfangreiche Selbstmanagement tagein und tagaus durchzuhalten, ist nicht immer leicht. Hier kann der Austausch mit anderen Betroffenen, die in derselben Situation sind, helfen. Interessierte wenden sich an die

Kontaktstelle Selbsthilfe unter Telefon 09561/89-2576 oder per E-Mail: selbsthilfe@coburg.de. red