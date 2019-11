Selbsthilfegruppe kurz vor der Gründung

Der Gründung einer Osteoporose-Selbsthilfegruppe im Landkreis Kulmbach steht nichts mehr im Wege. Im Rahmen der Initiative "Gesundheitsregion plus" des Landkreises Kulmbach fand im Mehrgenerationenhaus Mainleus eine Informationsveranstaltung zum Thema Osteoporose statt. Die positive Resonanz führte zu weiterführenden Gesprächen im Nachgang. "Eines wurde hierbei sehr deutlich. Der Bedarf und das Interesse sind gegeben. Nun geht es darum, die letzten Hemmschwellen zu ebnen, so dass eine Gruppe gegründet werden kann", so Annekatrin Bütterich, Geschäftsstellenleiterin der "Gesundheitsregion plus" Kulmbach.

Das Wort Selbsthilfegruppe habe bei einigen Personen noch einen negativen Touch. Man müsse die Initiative eher als "Hilfe zur Selbsthilfe" zu sehen, das heißt sich selbst zu befähigen, mit der Erkrankung umzugehen und Ressourcen zu stärken und zu fördern. Somit sei es wünschenswert, dass sich Menschen mit dieser Diagnose beziehungsweise Risikopatienten der Gruppe anschließen.

In der Gemeinschaft führen die Gruppenmitglieder das speziell auf die Erkrankung Osteoporose abgestimmte Funktionstraining durch. Ein reger Austausch steht natürlich ebenfalls im Vordergrund und ganz nebenbei kann etwas für die eigene Selbstfürsorge getan werden. Osteoporose ist nicht nur ein Frauenthema. Es betrifft Männer gleichermaßen. Risikopersonen sind beispielsweise Menschen, die langfristig Cortison einnehmen, an rheumatoider Arthritis leiden, eine Krebserkrankung hinter sich haben etc.

Laut Edgar Schmitt, Leiter der Selbsthilfegruppe Hirschhaid, und Renate Eberth, Mitglied der Selbsthilfegruppe Bad Staffelstein, ist der Beitritt in eine Selbsthilfegruppe gewinnbringend für alle Beteiligten. "Wir haben vor zehn Jahren klein angefangen und sind aktuell stolz auf 36 Mitglieder. Hieran sieht man, dass solch eine Gruppe einem wachsenden Prozess unterlaufen ist", so Edgar Schmitt. Einer Gründung steht nichts mehr im Wege, denn:

? die Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses Mainleus stehen der Gruppe für ihre Treffen und die Trainingseinheiten zur Verfügung.

? die Physiotherapeutinnen des Therapiezentrums Reinhold Marlok führen in Mainleus das Funktionstraining durch.

? es gibt Personen, die das Amt des Gruppenleiters und Kassiers übernehmen werden.

Wer daran Interesse hat, kann sich unter der Telefonnummer 09221/707-628 oder Mail an gesundheitsamt@landkreis-kulmbach.de bei der Geschäftsstelle der "Gesundheitsregion plus" am Landratsamt melden. Eine Gruppengründung wird noch in diesem Jahr angestrebt. red