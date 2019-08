Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen trifft sich am Dienstag, 3. September, von 18.30 bis 20 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe ("Offene Hilfen"), Marktplatz 12 in Haßfurt. Dazu sind auch neue Interessenten willkommen. Fragen werden per E-Mail an Sag-Ja-zum-Leben@web.de sowie ab 18 Uhr unter der Telefonnummer 0151/46629065 beantwortet, teilte die Gruppe mit. red