Auf Anfrage einer Betroffenen sucht die Kontaktstelle Selbsthilfe hochsensible Menschen zur Gründung einer Gruppe. Hochsensible Menschen, die sich mit anderen Betroffenen über Vor- und Nachteile der Hochsensibilität und die Bewältigung des Alltags austauschen wollen, können sich in der Kontaktstelle Selbsthilfe unter der Rufnummer 09561/892576 oder per E-Mail an selbsthilfe@coburg.de melden. red