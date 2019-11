Selbsthilfegruppe für Burnout trifft sich

Am Donnerstag, 7. November, findet ein Abend der Selbsthilfegruppe für Burnout und Erschöpfung in Forchheim statt. Der Veranstalter schreibt: "Sie interessieren sich rund um das Thema Burnout und Erschöpfungssyndrom? Sie sind eventuell selbst betroffen oder kennen jemanden, der betroffen ist? Kommen Sie in die Selbsthilfe-Gruppe und tauschen sich mit anderen aus. Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, allgemeine Informationen und Unterstützung." Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Treffen findet von 19 bis 21 Uhr im Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus, Paul-Keller-Straße, statt. Weitere Informationen unter www.burnout-fo.de. red