Die Leiterin des Mehrgenerationenhauses Hollfeld, Ruth Domide, hatte zu einer Projektgruppensitzung eingeladen, die alle vier Wochen stattfindet. Ruth Domide konnte nach dem Vortrag von Prof. Manfred (Wolfersdorf) schließlich von einem großen Erfolg berichten.

Prof. Wolfersdorf referierte über die Probleme der Demenzkranken und deren betroffenen Angehörigen. Als Ergebnis aus diesem Vortrag gründete sich eine Selbsthilfegruppe mit Angehörigen, die in ihrer näheren Umfeld Demenzkranke betreuen. Der erste Gruppenabend findet am 11. März um 19 Uhr in der Sozialstation statt. Hierzu sind auch Interessierte eingeladen.

Prof. Wolfersdorf sichert der Selbsthilfegruppe seine Unterstützung zu und könnte auch Fachleute aus seinem Freundeskreis und seinen noch bestehenden Kontakten zum Bezirkskrankenhaus hinzuziehen.

Auf Wunsch der Projektgruppe finden im kommenden Jahr zwei Vorträge im Frühjahr und zwei Vorträge im Herbst statt.

Nicht nur um die Senioren will sich das Mehrgenerationenhaus kümmern, sondern man will auch versuchen, für die Jugend, die nicht organisiert ist, etwas Adäquates ins Leben zu rufen. Christine Küffner ist auf der Suche nach einem geeigneten Raum, wo sich Kinder und Jugendliche ab dem zehnten Lebensjahr treffen können.

Ganz besonders wurde bedauert, dass das Hallenbad montags, mittwochs und freitags geschlossen ist. Das Hallenbad sei für junge Leute immer ein beliebter Treffpunkt gewesen.

Michael Staudt regte an, eine Skaterbahn zu errichten, die auch von Jugendlichen genutzt werden kann. Staudt sicherte zu, Sponsoren zu suchen. gel