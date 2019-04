Zur Gründung einer Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende findet ein erstes Treffen am Dienstag, 9. April, um 17 Uhr, in den Gruppenräumen der Kontaktstelle Selbsthilfe statt. Interessierte können gemeinsam mit ihren Kindern direkt dazukommen oder sich bei der Kontaktstelle Selbsthilfe unter 09561/892576 oder per Mail selbsthilfe@coburg.de informieren. red