Poppenlauer vor 18 Stunden

Selbsthilfegruppe Demenz trifft sich

Die nächsten Treffen der Angehörigen der Selbsthilfegruppe Demenz finden am Dienstag, 7. Januar, am Montag, 3. Februar, und am Montag, 2. März, jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr statt. Treffpunkt ist im ...