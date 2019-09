Am Montag, 9. September, trifft sich die Selbsthilfegruppe "Balance" für an Krebs erkrankte Frauen um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Balthasar-Neumann-Straße 4. Die ursprünglich für September geplante Theaterfahrt entfällt. Dafür geht es an diesem Abend um Austausch über Aktivitäten und neue Informationen. Hierzu sind insbesondere neue Frauen eingeladen; Kontakt: Elisabeth Espach, Telefonnummer 09573/7911, und Angelika Brückner, Telefonnummer 09571/4316. red