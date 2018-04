Ebern vor 17 Stunden

Selbsthilfe für jüngere Alleinstehende

Die Selbsthilfegruppe jüngerer Alleinstehender in Ebern trifft sich am morgigen Donnerstag, 19. April, um 18.30 Uhr im Gewerkschaftshaus, Gleusdorfer Straße 25 in Ebern. Die Treffen finden an jedem dr...