Selbsthilfe bei Diabetes

Die Diabetiker Selbsthilfegruppe Bad Kissingen trifft sich am Montag, 11.März, um 19.30 Uhr im Caritashaus. Referentin an diesem Abend ist Verena Hädrich vom Diabetikerbund Bayern. Sie referiert dann zur Arbeit des Bundes. Die Selbsthilfegruppe weist jetzt schon darauf hin, dass das nächste Treffen wegen Terminüberschneidung erst am Montag, 15. April, stattfinden wird. sek