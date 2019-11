Selbstheilungskräfte aus dem Schlaf holen

Der Stammtisch "Effektive Mikroorganismen" lädt heute zu einem Vortrag ein. Peter Zimmermann wird Tipps geben, wie man die Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Was kann man selbst tun, um Gesundheit zu bewahren oder zu verbessern? Die Schwerpunkte des Vortrags ergeben sich aus gestellten Fragen. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Restaurant "Aischblick" in der Großen Bauerngasse 88 a in Höchstadt. red