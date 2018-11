Selbstbewusster Kinderchor beim Musikverein Pautzfeld

Der Musikverein Pautzfeld verwandelte die Hallerndorfer Schulhalle in einen Konzertsaal. Im Herbstkonzert zeigte das von Katja Sperber geleitete Ensemble die ganze Bandbreite seines musikalischen Könnens.

Als Gastchor war zum ersten Mal der Kinderchor "Die Chorallinis" vom Gesangverein "Lyra" Schnaid/Rothensand dabei. Der Kinderchor unter Leitung von Markus Werber überraschte das Publikum mit einem selbstwussten Auftritt. Beim Lied "Siyahamba" durfte der Musikverein "assistieren", spielte dezent im Hintergrund. Den riesigen Applaus hatte sich der Kinderchor ebenso verdient wie das von Sophie Friedemann geleitete Nachwuchsorchester, das ebenfalls zwei Stücke ("Infinity" und "Rock around the clock") zwischen den Darbietungen der Großen alleine zum Besten gab. Am Ende des ersten Teils des Konzertes vereinigte sich der Nachwuchs mit den Erwachsenen bei "The Lion King" zu einem Ganzen. Erstaunlich, dass das Nachwuchsorchester mittlerweile mit 25 jungen Musikern schon die Größe des Hauptmusikvereins mit 23 Musikern übertrumpft hat. Sorgen um den Nachwuchs muss Vorsitzender Jürgen Kupfer also nicht haben. Einige der Jungmusiker spielen bereits "zweigleisig" und wirken bei den Erwachsenen mit.

Der zweite Teil des Konzertabends blieb dem Musikverein überlassen - eine wohlüberlegte Trennung. Denn die eifrigen Kinder hatten das Publikum so begeistert, dass die Leistungen des Musikvereines wohl gar nicht richtig zur Geltung gekommen wären. Ein fulminanter Auftakt mit "Die Sonne geht auf" zeigte gleich die Richtung. Spätestens bei der Filmmusik zum Westernklassiker "Die glorreichen Sieben" von Filmkomponisten Elmer Bernstein schwappte der Funke auf das Publikum über. Bei der Konzertpolka "Leichtes Blut" von Johann Strauß Sohn entführte die Dirigentin mit ihrem Ensemble gekonnt ins 19. Jahrhundert. Stücke von Peter Maffay ("Nessaja") und Abba ("Mamma Mia!") zeigten die Bandbreite auf, die der Musikverein beherrscht. Nach dem "Pautzfelder Jubiläumsmarsch", den der Pautzfelder Werner Steger vor 35 Jahren komponiert hat, folgten nach tosendem Applaus mit dem "Bergsteigermarsch" und "Imagine" von John Lennon noch zwei Zugaben.