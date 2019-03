Selbstbewusster FSV Krum will nachlegen

Die Ausgangslage der beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem Kreis ist recht unterschiedlich. Für den FSV Krum geht es zu Hause gegen den SV Rödelmaier um den Klassenerhalt, die DJK Dampfach will gegen den SV-DJK Unterspiesheim den zweiten Platz nicht aus den Augen verlieren. FSV Krum - SV Rödelmaier Mit viel Selbstbewusstsein kommen mittlerweile die Kicker des FSV Krum (14./19) daher. Das hat sich die Fehlbaum-Elf in den letzten Wochen auch verdient, weshalb gegen die Defensivkünstler des SV Rödelmaier (7./29) ebenfalls ein Dreier herausspringen soll. "Sie haben gerade einmal 24 Gegentore bekommen, nur die Turner sind besser. Sie stehen unheimlich kompakt und haben vorne zwei schnelle Leute, sie holen als starker Aufsteiger alles aus ihren Möglichkeiten heraus. Bei uns kommen mittlerweile auch einige Verletzte zurück und wir müssen uns vor keinem verstecken. In den nächsten Wochen kommen dann auch Gegner auf Augenhöhe und dann müssen wir auf drei Punkte spielen", gibt FSV-Abteilungsleiter Marco Schorr die Richtung für das Wochenende vor. SV-DJK Unterspiesheim - DJK Dampfach

Aufbruchstimmung herrscht nach dem hart erkämpften 2:1 in Wiesentheid auch beim SV-DJK Unterspiesheim (12./22), der zumindest die Abstiegsränge verlassen hat. Mit der DJK Dampfach (6./32) kommt am Sonntag allerdings ein Gegner, der sicherlich die Chance auf Platz 2 wahren will. "Wir haben in den beiden Spielen in diesem Jahr sehr durchwachsen gespielt. In dem Prestigeduell gegen Unterspiesheim müssen wir die Hektik und vielen kleinen Fehler abstellen und konzentriert über den Kampf wieder zu unserem Spiel finden. Wir wollen auch ohne unseren erkrankten Coach Steffen Rögele in die Erfolgsspur zurück und den fünften Tabellenplatz sichern", sagt DJK-Abteilungsleiter Horst Dombrowski. bre