Selbstbestimmtes Leben im Alter

Anett Doppelstein von der Pflegedienstleitung im Seniorenzentrum Gößweinstein und Annika Popp von der Pflegedienstleitung der Caritas-Sozialstation Forchheim informieren auf Einladung der Seniorenvertretung "55 plus" von Ebermannstadt am Mittwoch, 6. November, über das selbstbestimmte Leben im Alter in den eigenen vier Wänden, wenn im Alter Hilfe bei Krankheit oder auch Unfall benötigt wird, wie diese Hilfe aussehen kann und wie Angehörige entlastet und auch finanziell unterstützt werden können. Der Infoabend beginnt um 18 Uhr und findet im Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz in der Feuersteinstraße 2 in Ebermannstadt statt, Vortragsraum ist der Festsaal. red