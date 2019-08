Selbstbestimmt in den heimischen vier Wänden wohnen

"9x selbstbestimmt Wohnen in Oberfranken" lautet der Titel einer Ausstellung, die zeigt, wie Menschen im Alter ein eigenständiges Leben in den eigenen vier Wänden führen können. Das Sachgebiet Gesundheit am Landratsamt präsentiert sie vom 3. bis zum 29. September im Foyer der Obermain Therme Bad Staffelstein. Die Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml (CSU), wird die Ausstellung gemeinsam mit Landrat Christian Meißner (CSU) sowie der Leiterin des Sachgebiets Gesundheit am Landratsamt, Anja Grottker, am Mittwoch, 4. September, um 10 Uhr eröffnen.

Diese zeigt auf sechs Litfaß-säulen, drei Präsentationsstelen für Videos und einem Bedienterminal auf, wie es älteren Menschen gelingen kann, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

Inzwischen gibt es viele technische (Alltags-)Helfer, die mehr Sicherheit und Komfort ins eigene Haus bringen. Damit das gelingt, ist die Arbeit eines Familienrats, der aus Familie, Freunden und Nachbarn bestehen kann, wichtig. So können gemeinsame Entscheidungen und zuverlässige Absprachen getroffen werden.

Einige Menschen scheuen sich, die eigenen vier Wände zu verlassen, weil sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Treppen können im Alter zum Problem werden. Auch hierfür gibt die Ausstellung Ideen und Anregungen. Antworten auf die Frage, wie ein Leben zu Hause mit Demenz gelingen kann, werden ebenfalls aufgezeigt.

Einzelne Termine

Projektpartner dieser Ausstellung sind die Joseph-Stiftung Bamberg, die Sozialstiftung Bamberg, das Institut für Psychogerontologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Handwerkskammer von Oberfranken.

Im Rahmenprogramm der Ausstellung findet am Donnerstag, 5. September, ein Netzwerktreffen mit den Ausstellern und den kommunalen Seniorenbeauftragten statt. Am Dienstag, 10. September, stellt der Caritasverband das Projekt "In der Heimat wohnen" vor. Am Mittwoch, 11. September, beraten in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zwei Mitarbeiterinnen des Sachgebiets Gesundheit am Landratsamt Lichtenfels rund um das Thema Senioren im Landkreis Lichtenfels. Zur Pflegeberatung vor Ort kommt am Donnerstag, 12. September, Heidi Müller von der AOK Bayern.

Im Rahmen der ersten Bayerischen Demenzwoche vom 13. bis 22. September findet am Dienstag, 17. September, von 10 bis 17 Uhr ein Beratungstag statt. Zum Thema "Herausforderung Demenz - Möglichkeiten der Betreuung, Pflege und Unterstützung zu Hause", wird um 15 Uhr der 1. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e. V., Matthias Matlachowski, referieren.

Am Mittwoch, 18. September, stellen Sabrina Hüttner und Carmen Kluck vom AWO-Sozialzentrum Redwitz Versorgungsangebote rund um die Pflege vor. Am 19. September zeigt Frank Gerstner von der Fachstelle für pflegende Angehörige Michelau in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Unterstützungsangebote auf. Am Dienstag, 24. September, steht die Seniorengemeinschaft des Landkreises Lichtenfels von 10 bis 16 Uhr für Fragen zur Vermittlung von ehrenamtlichen Hilfen zur Verfügung.

Die Bayerische Architektenkammer bietet am Mittwoch, 25. September, von 10 bis 13 Uhr eine Beratung zur Barrierefreiheit von Martin Göhring, Diplom-Ingenieur (FH) Architekt aus Coburg, an. Zum Abschluss informiert am Donnerstag, 26. September, von 10 bis 16 Uhr Sophie Schelder von der Betreuungsstelle des Landratsamtes Lichtenfels über Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht. Weitere Informationen gibt es unter www.lkr-lif.de. red