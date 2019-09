Selbstbestimmt im eigenen Stadtviertel leben

Die Stadt Bamberg lädt am Dienstag, 1. Oktober, um 18.30 Uhr in der Gartenstadt zu einem Bürgerforum im Tagescafé der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Hauptsmoorstraße 26a, ein. Das Bürgerforum beschäftigt sich laut Mitteilung der städtischen Pressestelle mit den Fragen: Wie muss sich die Gartenstadt entwickeln, damit sie auch in Zukunft insbesondere für ältere Menschen ein guter Ort zum Leben bleibt? Was braucht es in der Gartenstadt, damit vor allem ältere Menschen (weiterhin) selbstbestimmt im Stadtviertel leben können?

Was einen guten Ort zum Leben ausmacht und wie es gelingen kann ihn zu erhalten, will die Sozialplanung der Stadt Bamberg in einem seniorenpolitischen Gesamtkonzept praxisnah beschreiben. Das verantwortliche Amt für Inklusion geht dabei einen neuen Weg: Das Konzept wird konsequent vom Menschen und aus dem eigenen Stadtviertel heraus gedacht.

Dem ersten Bürgerforum in der Gartenstadt werden weitere Termine folgen, um gemeinsam mit den Bewohnern der Gartenstadt die Erfahrungen und Ideen zu konkretisieren und machbare Maßnahmen auf den Weg zu bringen.

Die Überlegung hinter der stadtviertelbezogenen Ausrichtung: Mit dem eigenen Stadtviertel sind die Bewohner in der Regel vertraut, man kennt die Verhältnisse vor Ort, weiß, wie die Menschen dort denken, hat sich vielleicht schon selbst engagiert, nutzt soziale Netzwerke oder ist Teil davon. Hier im eigenen Stadtviertel wird besonders gut beobachtbar, was für ein gutes Leben im vertrauten Umfeld wichtig ist: soziale Kontakte und Treffmöglichkeiten, bezahlbarer Wohnraum, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische und pflegerische Unterstützung, barrierefreie Umgebung, Teilhabe an Kultur-, Bildungsangeboten und am politischen Leben. Alle Bewohner der Gartenstadt können ihre Ideen, Erfahrungen und Visionen einbringen. red