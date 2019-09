Die Avalon-Notruf- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt e.V. bietet einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen im Alter von 8 bis 11 Jahren an. In dem Kurs (zwei mal fünf Stunden) lernen die Mädchen altersgerecht die Stärkung ihres Selbstbewusstseins sowie einfache Befreiungstechniken. Der Kurs findet am Freitag, 27. September, von 15 bis 20 Uhr und Samstag, 28. September, von 10 bis 15 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen unter www.avalon-bayreuth.de oder Telefon 0921/512525. red