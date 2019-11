Selbstbehauptung für Jungen

Am Samstag und Sonntag, 23./24. November, haben Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren die Möglichkeit, an einem Selbstbehauptungstraining des Kreisjugendrings Forchheim teilzunehmen. Das Training findet im Jugendtreff "Outback" in Neunkirchen am Brand statt. Die Anmeldung ist bis Sonntag, 17. November, beim Kreisjugendring, www.kjr-forchheim.de, möglich. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung gibt es auch unter Telefon 09191/7388-0. red