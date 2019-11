Selbst Gemachtes für Weihnachten

Seit Oktober basteln die Frauen des Fränkische-Schweiz-Vereins Aufseß-Neuhaus-Hochstahl für den Weihnachtsmarkt am Sonntag von 13.30 bis 18 Uhr im Schlosshof Unteraufseß. In fröhlicher Runde entstanden fantasievolle dekorative Weihnachtsgestecke, Tür- und Adventskränze, wurden Socken gestrickt, zahlreiche Plätzchen gebacken und natürlich auch Marmelade gemacht. Neben all dem Selbstgemachten werden auch Überraschungspäckchen vorbereitet, die für einen kleinen Betrag gekauft werden können. Um 18 Uhr findet in der Schlosskirche ein Adventssingen mit dem Kirchenchor Aufseß-Brunn statt. red