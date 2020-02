Selbst gebastelte Anschlagtafeln für die Hofheimer Stadttore

Drei neue Anschlagtafeln für öffentliche Aushänge, beispielsweise von Vereinen, haben am Dienstag drei Mitarbeiter des "Reparaturcafés" in den Fußgängerpassagen der drei Stadttore, dem Rügheimer, dem Goßmanndorfer und dem Lendershäuser Tor, aufgehängt.

Die Idee dazu hatte Theophil Giebfried, das Material stiftete Michael Weisheit. Der Bauhof der Stadt Hofheim half bei der Umsetzung.

Da es im Stadtbereich immer weniger Möglichkeiten in Geschäftsschaufenstern oder an öffentlichen Plätzen gibt, Plakate auszuhängen, soll so Vereinen oder Privatpersonen die Gelegenheit gegeben werden, auf Veranstaltungen hinzuweisen.

Die Tafeln sind aus Spanplatten gefertigt, die die drei Mitarbeiter des "Reparaturcafés", Rainer Häusinger, Konrad Spiegel und Theophil Giebfried, mit einem Holzrahmen einfassten. Bürgermeister Wolfgang Borst dankte den fleißigen Bürgern für ihr Engagement zum Wohle der Stadt Hofheim und der Vereine.