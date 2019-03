Selbst einen Film machen

Das Bildungsbüro des Landkreises Bamberg veranstaltet im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Medienkompetenz" am Dienstag, 9. April, einen Workshop unter dem Motto "Stop-Motion-Film - Erwecke dein Spielzeug zum Leben!" mit der Meidenpädagogin und Fotografin Rahel Metzner.

Was ist eigentlich ein Stop-Motion-Film? Mit dieser Technik können die Teilnehmer Filmproduzent werden und ihren eigenen Trickfilm drehen. Zusammen mit einem Elternteil können die Kinder in diesem Workshop erlernen, einen Trickfilm am Tablet zu produzieren und der Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen.

Spielzeuge in Hauptrollen

Die Spielzeuge werden hierzu die Hauptrollen einnehmen und wilde Abenteuer erleben. Die fertigen Filme dürfen mitgenommen werden. Die Tablets werden gestellt, Spielzeug soll mitgebracht werden. Legofiguren etwa eignen sich sehr gut. Es können aber auch Figuren oder Kulissen vor Ort gemalt und gebastelt werden.

Der Workshop findet um 16 Uhr im Familienstützpunkt Frensdorf, AWO-Kinderhaus St. Elisabeth (Elisabethenstraße 3) statt. Anmeldung und weitere Informationen unter www.raum-fuer-bildung-bamberg.de. red