Selber einen Film drehen

Trotz Ausgangsbeschränkungen sollten Kinder und Jugendliche nicht den ganzen Tag vor dem TV, PC oder der Konsole rumhängen. Um für Abwechslung zu sorgen, hat die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Bad Kissingen einen Stop-Motion-Film-Wettbewerb ins Leben gerufen. Die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Bad Kissingen sind laut Mitteilung angesprochen: Sie sollen versuchen, einfach mal selbst einen Film zu drehen. Das klingt auf den ersten Blick zwar schwierig, ist es aber gar nicht. Ein "Stop-Motion-Film" ist nämlich einfach zu erstellen. Was man dazu benötigt? Ein Smartphone oder Tablet und eine von vielen "Stop-Motion-Apps". Diese gibt es zum Teil sogar kostenfrei zum Download im App-Store. Den Film kann man unter Angabe der Kontaktdaten per E-Mail (daniel.korn@kg.de) oder per Whatsapp (0151/512 361 20) bis zum 15. Mai an die Kommunale Jugendarbeit schicken. Für die beste Einsendung gibt es eine Sporttasche. red