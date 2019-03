Sekundarstufe stellt sich vor

Am Samstag, 16. März, öffnet die Montessori-Schule, Vorderer Bach 6, von 10 bis 15 Uhr ihre Türen für alle Interessierten. Künftige Montessori-Eltern können sich an diesem Tag gemeinsam mit ihren Kindern über die Schule und die Montessori-Pädagogik in den Klassenzimmern der 5.-10. Jahrgangsstufe (Sekundarstufe) informieren.

Schüler zeigen, wie sie ihre Freiarbeit gestalten, Lehrer beantworten Fragen und geben wichtige Informationen zum Schulübertritt. Neben einigen Mitmachaktionen werden die Besucher an diesem Tag auch kulinarisch betreut, teilt die Schulverwaltung mit.

Individuell begleitet die Montessori-Schule Schüler zum Hauptschulabschluss, Qualifizierenden Hauptschulabschluss oder Mittleren Schulabschluss. Nach Erreichen des Mittleren Schulabschlusses stehen den Schülern alle weiteren Wege an einer Montessori-Oberstufe oder allgemeinbildenden Schule offen. red