Seitlich eingeparkt

In der Veit-Stoß-Straße kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, als ein VW-Fahrer seitlich einparken wollte. Beim Einfahren in die Parklücke kam es zu einer Berührung zwischen dem VW und einem geparkten Citroën, meldete die Polizei Bad Kissingen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Da der Lenker des anderen Fahrzeugs nicht vor Ort war, verständigte der VW-Fahrer die Polizei. Die Fahrerin des Citroëns kam währenddessen hinzu, so dass ein Personalienaustausch durchgeführt werden konnte. pol