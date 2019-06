Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 9 und 20.30 Uhr in Mailach von einem abgestellten Traktor die Seitenverkleidung entwendet. Diese war nur mit Druckknöpfen am Fahrzeug gesichert, das im Tatzeitraum frei zugänglich in einem Innenhof stand. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940.