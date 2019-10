Den linken Außenspiegel eines in der Nürnberger Straße geparkten Audi A 5 fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ab. Obwohl ein Schaden von ca. 500 Euro entstand, entfernte sich der Verursacher, ohne die Polizei zu verständigen. Zeugen der Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 10 und 11.50 Uhr ereignete, werden gebeten, sich mit der Polizei (Telefon 0951/9129-310) in Verbindung zu setzen.