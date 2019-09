In der Nacht zum Montag schlug ein unbekannter Täter in der Lichtenfelser Straße die hintere Seitenscheibe eines dort ordnungsgemäß geparkten Suzuki ein. Dabei entstand ein Schaden von 200 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizei-Inspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol