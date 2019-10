An einem schwarzen Opel Astra, der in Forchheim An den Sandgruben abgestellt war, ist eine Seitenscheibe offensichtlich mutwillig eingeschlagen worden. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Tat dürfte am Mittwoch in der Zeit von 8.55 bis 15.45 Uhr verübt worden sein. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 bei der Polizei Forchheim zu melden. pol