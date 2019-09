Beim Überholen eines Lastwagens hat am Dienstagnachmittag der 30-jährige Fahrer eines Skoda auf der Autobahn 73 in Fahrtrichtung Bamberg den erforderlichen Seitenabstand nicht eingehalten. Er kam mit seinem Wagen zu weit nach rechts und streifte den Aufbau des Brummis. Während am Lkw kein Schaden entstand, wird die Reparatur des nagelneuen Autos rund 5000 Euro kosten. pol