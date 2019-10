Seite an Seite - gemeinsam gegen Krebs

Krebs! Auf die Diagnose und den Schock folgen bei den Betroffenen meist viele Fragen nicht nur zur Therapie: Ist es möglich, durch Ernährung und Sport einen Teil zum Behandlungserfolg beizutragen? An wen kann ich mich wenden, wenn ich psychisch am Ende bin? Gibt es finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, wenn mein Geld nicht reicht oder das Krankengeld nicht mehr gezahlt wird? Das Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN des Universitätsklinikums Erlangen steht Patienten mit Rat und Tat zur Seite: Am Samstag, 12. Oktober, laden die Experten unterschiedlichster Fachrichtungen ab 11 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in die Hörsäle Medizin, Ulmenweg 18, in Erlangen ein. Der Eintritt ist frei. red