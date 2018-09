Seit zehn Jahren glücklich in Küps

Das Fest der diamantenen Hochzeit konnten Inge und Achim Reinisch aus Küps feiern. Das ursprünglich aus Sachsen-Anhalt stammende Ehepaar lebt seit rund zehn Jahren in Küps und fühlt sich dabei nach eigenen Worten sehr wohl und ist zufrieden.

Vor mehr als sechzig Jahren trafen die beiden erstmals am ersten Weihnachtsfeiertag beim Tanz in Wolfen aufeinander. Das Paar, das zwei Jahre später heiratete, führte über viele Jahren einen Gartenbaubetrieb und verkaufte Blumen und andere Zierpflanzen. Nach Eintritt in den Ruhestand kam das Jubelpaar nach Oberfranken und lebte einige Jahre in Hollfeld. Schließlich folgte der Umzug nach Küps, um in der Nähe von Tochter Sabine zu wohnen. Zwei Töchter, vier Enkel und zwei Urenkel zählten ebenso zu den Gratulanten wie Bürgermeister Bernd Rebhan, der namens der Marktgemeinde Glückwünsche überbrachte. Für die evangelische Kirchengemeinde gratulierte Kirchenvorstandsmitglied Rosemarie Ritter. Bernd Steger, der weitere Stellvertreter von Landrat Klaus Löffler, beglückwünschte das Jubelpaar namens des Landkreises Kronach. red