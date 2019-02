Seit vier Jahrzehnten in Sachen Brandschutz aktiv

Bei der diesjährigen Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hohenpölz fanden sowohl Neuzugänge als auch erfahrene Feuerwehrleute verdiente Anerkennung.

Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Frau Annemarie Konrad und Brigitte Nüßlein geehrt. Beide waren Ende der 70er-Jahre auch daran beteiligt, dass die erste Damenfeuerwehr in Hohenpölz gegründet wurde, die demnach in diesem Jahr ebenso ihr 40-jähriges Bestehen feiern darf. Ausgezeichnet wurden weiterhin der wiedergewählte Vorsitzende Klaus Söllner und seine Frau Anita Söllner für 25 Jahre aktiven Dienst. Entgegen der demografischen Entwicklung sind bei der Wehr in Hohenpölz steigende Mitgliederzahlen zu verzeichnen, da sowohl die Jugend, als auch neue Ortsbewohner, tatkräftig in Sachen Brandschutz aktiv werden. red