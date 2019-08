Seit über einem Jahr ohne Führerschein

Ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Coburg hat sich immer wieder ans Steuer eines Kraftfahrzeugs gesetzt, obwohl er seit über einem Jahr keine Fahrerlaubnis mehr hat. Nun hat es den Mann bei einer Kontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt am Montagmorgen im Gewerbegebiet von Weidhausen "erwischt". Der 56-Jährige fuhr einen blauen VW und konnte keinen Führerschein vorweisen. Auf Nachfrage der Polizisten gab der Mann schließlich an, dass er seinen Führerschein bereits vor gut einem Jahr bei der Führerscheinstelle habe abgeben müssen. "Selbstverständlich war die Fahrt damit zu Ende", schreibt die Neustadter Polizeiinspektion in ihrem Bericht. Der Mann musste seinen Heimweg zu Fuß fortsetzen. Es folgt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. red